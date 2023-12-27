27 декабря, 11:20Город
В Москве начали капитальный ремонт пассажирского причала Сетунь
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Специалисты комплекса городского хозяйства начали капремонт пассажирского причала Сетунь на западе Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что соответствующий причал используется в летний период времени для проезда теплоходов. Однако, по его словам, на причале Сетунь с 1960 года ни разу не проводили ремонт.
Уточняется, что в ходе работ приведут в порядок гранитное мощение, обновят бетонные поверхности, восстановят гранитные парапеты, ступени и площадки лестничных сходов, сделают новые швартовые и отбойные устройства, а также соорудят новое перильное ограждение.
"Приведем в порядок подводную часть причала. Большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов", – рассказал заммэра Москвы.
Капитальный ремонт должны закончить во втором квартале следующего года.
Ранее Бирюков уточнял, все 44 причала Москвы-реки готовы к зиме. Специалисты очистили причалы, а их лестничные подступы, гранитные покрытия и ограждения промыли.
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