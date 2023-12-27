В Москве начали капитальный ремонт пассажирского причала Сетунь

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства начали капремонт пассажирского причала Сетунь на западе Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что соответствующий причал используется в летний период времени для проезда теплоходов. Однако, по его словам, на причале Сетунь с 1960 года ни разу не проводили ремонт.

Уточняется, что в ходе работ приведут в порядок гранитное мощение, обновят бетонные поверхности, восстановят гранитные парапеты, ступени и площадки лестничных сходов, сделают новые швартовые и отбойные устройства, а также соорудят новое перильное ограждение.

"Приведем в порядок подводную часть причала. Большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов", – рассказал заммэра Москвы.

Капитальный ремонт должны закончить во втором квартале следующего года.

Ранее Бирюков уточнял, все 44 причала Москвы-реки готовы к зиме. Специалисты очистили причалы, а их лестничные подступы, гранитные покрытия и ограждения промыли.



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