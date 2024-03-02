Второй этап благоустройства стартовал возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В столице стартовал второй этап благоустройства возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Как отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в границы работ второго этапа вошли улица Авиаконструктора Петлякова, Проектируемые проезды №7654 и №7653А. В зоне благоустройства установлен строительно-бытовой городок, ограждения и временные дорожные знаки, а также организованы удобные проходы для пешеходов.

В планах работ убрать воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью 1,8 километра под землю, проложить дополнительно почти 900 метров системы водостока. Также будут обновлены тротуары – их общая площадь составит более 10,3 тысячи квадратных метров. Также специалисты заменят около 22,4 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части.

Бирюков напомнил, что озеленение – обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Возле станции метро "Пыхтино" обустроят около 26,1 тысячи квадратных метров газона, весной запланирована высадка почти 240 деревьев и кустарников.

Ранее специалисты благоустроили территорию возле станции Санино. В ТиНАО продолжается благоустройство территорий, прилегающих к станциям МЦД-4. Специалисты обновили тротуары и проезжую часть, модернизировали систему освещения, обустроили пешеходные дорожки, установили новые остановочные павильоны и сделали парковочные карманы.