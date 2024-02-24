В ТиНАО завершено благоустройство у станции МЦД Крекшино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ТиНАО завершили работы по благоустройству территории у станции МЦД Крекшино. Специалисты обновили почти 11 тысяч квадратных метров асфальта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Как отметил Бирюков, основной задачей работ было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, адаптация пространства возле нее под запросы пассажиров и местных жителей. В границы работ вошли 1-я Железнодорожная улица, участок улицы Запрудная, пешеходная связь между ними и участок 2-й Железнодорожной улицы.

В рамках работ специалисты убрали воздушные линии в кабельную канализацию. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций. Также специалисты проложили более 170 метров дополнительной системы водостока.

"В рамках проекта обновлено почти 11 тысяч квадратных метров асфальта на тротуарах и около 28,1 тысячи на проезжей части. Нерегулируемые наземные переходы оснастили опорами контрастного освещения, которые позволяют "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", – отметил Бирюков.

Также была приведена в порядок пешеходная зона. Было установлено свыше 200 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, разбит газон общей площадью более 30,7 тысячи "квадратов".

Ранее сообщалось, что во втором квартале текущего года закончатся работы по возведению остановочного пункта "Кутузовская" на четвертом маршруте Московского центрального диаметра, там уже построены две пассажирские платформы и надземный пассажирский вестибюль. В настоящий момент на территории работ осуществляется строительство надземного пешеходного перехода для интеграции со станцией "Кутузовская".