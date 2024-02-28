Специалисты благоустроили территорию возле станции Санино

В ТиНАО продолжается благоустройство территорий, прилегающих к станциям МЦД-4. Новые пешеходные зоны, остановки общественного транспорта – это только часть того, что сделали специалисты.

Так, возле станции Санино специалисты обновили тротуары и проезжую часть, модернизировали систему освещения, обустроили пешеходные дорожки, установили новые остановочные павильоны и сделали парковочные карманы. С учетом как пешеходов, так и автомобилистов обустроена территория возле станции Кокошкино.

Рядом с платформой появились современные остановочные павильоны для городского транспорта, обеспечившие бесшовную пересадку. А около станции Толстопальцево проведено комплексное озеленение, обустроена перехватывающая парковка и оборудована временная стоянка такси.

Что еще появилось вблизи станций? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



