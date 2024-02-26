Соревнования роботов пройдут в "Технограде" на ВДНХ

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Региональный этап всероссийских соревнований по робототехнике "Лига инженеров" пройдет в образовательно-инновационном комплексе "Техноград" на ВДНХ 2 и 3 марта. Состязания могут посетить все желающие с 09:00 до 18:00 без предварительной регистрации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В чемпионате примут участие 13 команд – свыше 120 школьников и студентов колледжей из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Оренбурга, их возраст – 14–18 лет. Столицу представят девять команд и 72 человека, в числе которых слушатели детских технопарков "Москва" и "Мосгормаш".

При помощи таких соревнований юные инженеры могут раскрыть творческий потенциал, научиться работать в команде и осознать ценность обмена идеями, заявила глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

Она уточнила, что "Лига инженеров" проходит в столице впервые. Команды, по ее словам, будут не только сражаться роботами на игровом поле, но и презентовать себя, демонстрировать знания и умения в программировании, техническом обслуживании робота, его ремонте на площадке. Победителей и призеров финального этапа чемпионата внесут в реестр "Таланты России", они смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ.

В материале отметили, что на соревнованиях будут присутствовать представители компаний, которые специализируются на разработке и внедрении роботизированных комплексов. По итогам регионального этапа семь лучших команд получат квоты для участия в национальном чемпионате "Лига инженеров". Его проведут с 29 по 31 марта в Санкт-Петербурге. Помимо этого, команды-победители смогут представлять Россию на международных турнирах в Казахстане, Индии, Таиланде и на Кипре.

"Лига инженеров" является крупнейшей образовательной программой для школьников и учащихся первых курсов колледжей. Она направлена на получение участниками уникального опыта в области робототехники.

В матчах роботов могут участвовать только те команды, которые прошли техническую инспекцию своего подопечного и его проверку на игровом поле. В состязание участвуют четыре команды: две играют за синий альянс, другие две – за красный. Союзники и соперники определяются случайно.

Затем начинаются матчи на выбывание, в которых определяется победитель соревнований. Команды создают альянсы самостоятельно, сказано в сообщении. Помимо игровых, в чемпионате присуждаются такие экспертные награды, как "Дизайн", "Инновационное решение", "Установление научных связей", "Развитие сообщества", "Инженерный подход", "Система управления".

Между тем компания "Фора Роботикс" в 2023 году создала новых сервисных роботов в целях оптимизации рутинных рабочих процессов. Продукция московского предприятия на 80% состоит из российских комплектующих.

Также роботы-курьеры – "робокошки" – за 3 месяца тестовой работы в столичных больницах выполнили около 30 тысяч заданий. Они доставляли еду и лекарства, перевозили медицинские принадлежности, встречали и провожали пациентов, помогали им с транспортировкой вещей, а также делились полезными советами по заботе о здоровье.

"Мой район. Новости": на помощь московским дворникам пришли роботы