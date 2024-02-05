Московская компания выпустила умеющих распознавать голоса и лица роботов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания "Фора Роботикс" в 2023 году создала новых сервисных роботов в целях оптимизации рутинных рабочих процессов. Продукция московского предприятия на 80% состоит из российских комплектующих, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.

Она отметила, что Москва является центром отечественной индустрии, в связи с чем делает ставку на развитие инновационных производств с высокотехнологичной продукцией.

"Предприятия изготавливают оборудование для промышленного интернета вещей, сложную продукцию с искусственным интеллектом, роботизированные системы и многое другое. Например, в городе действует компания, которая с 2017 года выпускает сервисных роботов антропоморфного типа с искусственным интеллектом", – заявила Степанова.

По ее словам, роботы компании умеют распознавать голоса и лица, поддерживать разговор, жестикулировать, выступая в роли администратора, консультанта, экскурсовода и других. В 2023-м производитель представил семь таких машин для социальных учреждений и предприятий России.

Так, двух роботов в прошлом году передали Санкт-Петербургскому государственному университету телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича. Еще одну машину установили в информационно-выставочном пространстве "Безопасность на дороге" отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД по Череповцу.

Там организовывают интерактивно-познавательные встречи для учеников школ, пропагандирующие безопасное поведение на дорогах. Как добавил гендиректор "Фора Роботикс" компании Александр Кузнецов, роботы создаются для конкретных заказчиков, под определенные запросы и задачи. 3 февраля производитель отметил семилетие. По словам Кузнецова, компания намерена наращивать производство, число заказов и новых проектов. В планах на этот год – выпустить по меньшей мере 15 новых устройств, заключил он.

В конце января 2023 года в Москве открылся инновационный кластер "Ломоносов", который является флагманом строящегося научно-технологического центра МГУ имени М. В. Ломоносова "Воробьевы горы". За год работы резидентами учреждения стали около 60 инновационных компаний, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

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