"Робокошки" выполнили около 30 тысяч заданий в столичных больницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роботы-курьеры – "робокошки" – за 3 месяца тестовой работы в столичных больницах выполнили около 30 тысяч заданий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Они успели преодолеть в больницах тысячу километров. <...> Они доставляли еду и лекарства, перевозили медицинские принадлежности, встречали и провожали пациентов, помогали им с транспортировкой вещей, а также делились полезными советами по заботе о здоровье", – уточнила заммэра.

По словам Раковой, пилотный проект запустили в ноябре 2023 года в трех городских медицинских учреждениях – ГКБ № 67 имени Ворохобова, № 15 имени Филатова и в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Благодаря этому удалось разгрузить медработников и дать им возможность сосредоточиться на своих обязанностях.

В настоящее время одна из "робокошек" помогает в отделении реанимации новорожденных на шестом этаже первого учреждения. Она развозит медицинские изделия, детское питание, лекарства и другие материалы по операционным, процедурным кабинетам и палатам.

В ГКБ № 15 имени Филатова используют сразу двух роботов. Одна "робокошка" работает на первом этаже, а вторая – в зоне комфортного пребывания на втором этаже. Еще один робот также помогает развозить вещи пациентов, а также другие предметы на первом этаже НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ориентироваться в помещениях "робокошкам" помогают различные камеры. Нижние сканируют состояние местности вокруг робота, а одна из них направлена в потолок. При этом сенсоры позволяют роботу ориентироваться в трех измерениях, распознавать препятствия и сохранять дистанцию даже при резкой остановке. На одном заряде аккумулятора они могут работать сутки.

"Больницы постепенно переходят на безбумажный формат работы, пациенты в больницах в режиме реального времени могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн со смартфона, искусственный интеллект позволяет точнее выявлять заболевания, а различные роботы стали полноценными помощниками врачей и не только", – заключила Ракова.

Ранее городские власти анонсировали планы на постройку еще 8 новых поликлиник. Их должны построить, по словам руководителя столичного Депстроя Рафика Загрутдинова, в ближайшие 3 года. При этом в прошлом году число введенных в эксплуатацию зданий достигло 10.

В 2024 году, рассказывал он, планируется достроить поликлинику с диагностическим центром на территории ГКБ № 64 на улице Вавилова, а также детскую поликлинику с травматологическим пунктом на Лебедянской улице.

Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов – Собянин