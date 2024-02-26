Мэр Москвы рассказал об открытии новой поликлиники на территории бывшего ЗИЛа

Реорганизация огромной промзоны на территории бывшего ЗИЛа – один из крупнейших проектов не только в России, но и в мире, рассказал Сергей Собянин. Чтобы оказать жителям качественную медицинскую помощь, здесь открыли новую детско-взрослую поликлинику. Ее спроектировали с рассчетом на развитие масштабного района. В настоящее время она может обслуживать 24 тысячи человек.

На территории бывшего завода также строится метро и музейно-выставочный центр. В ближайшие годы появится еще больше жилых домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.