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26 февраля, 23:55

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Мэр Москвы рассказал об открытии новой поликлиники на территории бывшего ЗИЛа

Мэр Москвы рассказал об открытии новой поликлиники на территории бывшего ЗИЛа

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Реорганизация огромной промзоны на территории бывшего ЗИЛа – один из крупнейших проектов не только в России, но и в мире, рассказал Сергей Собянин. Чтобы оказать жителям качественную медицинскую помощь, здесь открыли новую детско-взрослую поликлинику. Ее спроектировали с рассчетом на развитие масштабного района. В настоящее время она может обслуживать 24 тысячи человек.

На территории бывшего завода также строится метро и музейно-выставочный центр. В ближайшие годы появится еще больше жилых домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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