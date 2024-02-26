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26 февраля, 15:15

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Собянин сообщил о скором открытии на ЗИЛе нового музея искусств "Коллекция"

Собянин сообщил о скором открытии на ЗИЛе нового музея искусств "Коллекция"

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Строительство музея искусств на территории бывшего завода ЗИЛ планируют завершить в ближайшие месяцы. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр Москвы осмотрел ход строительных работ.

Площадь современного здания футуристического стиля составит почти 14 тысяч квадратных метров. Там разместится музейно-выставочный центр "Коллекция", который станет частью арт-квартала с зонами отдыха, летней террасой, ресторанами и кафе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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