Музей Москвы посетили 1,1 млн человек в 2023 году

Музей Москвы побил рекорд посещаемости за все время своего существования. В 2023 году на его экспозициях побывали более 1,1 миллиона человек.

Какие выставки пользуются наибольшей популярностью у посетителей и что можно посмотреть в Музее Москвы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.