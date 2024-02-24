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24 февраля, 22:30

Культура

Музей Москвы посетили 1,1 млн человек в 2023 году

Музей Москвы посетили 1,1 млн человек в 2023 году

Новости часа: Музей Москвы посетили более 1,1 млн человек в 2023 году

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Музей Москвы побил рекорд посещаемости за все время своего существования. В 2023 году на его экспозициях побывали более 1,1 миллиона человек.

Какие выставки пользуются наибольшей популярностью у посетителей и что можно посмотреть в Музее Москвы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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