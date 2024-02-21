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21 февраля, 17:45

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Выставка "Сокровища полковых музеев" открылась в Москве

Выставка "Сокровища полковых музеев" открылась в Москве

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В Москве открылась выставка "Сокровища полковых музеев". В Государственном историческом музее представили уникальную экспозицию воинских реликвии русской армии за несколько веков, начиная с XVIII.

Среди них – старые знамена, трофеи, награды и оружие. На выставке можно будет узнать о полковых праздниках, традициях воспитания и военного обучения, увидеть личные вещи семьи Романовых, связанные с историей полков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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