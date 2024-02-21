Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Мост через Москву-реку между Филевской и Мнёвниковской поймами улучшит транспортное обслуживание ближайших районов с населением около 300 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ на объекте.

По его словам, это будет новая трасса, которая соединит Шелепихинскую набережную, мост, строящийся через Москву-реку, и мост между Филевской и Мнёвниковской поймами. Таким образом, Шелепихинскую набережную можно будет проехать до Северо-Западной хорды.

Мэр также заметил, что мост не только улучшит транспортную ситуацию, но и станет украшением города. Собянин пояснил, что архитекторы специально работали над дизайном сооружения.

Транспортная инфраструктура в районе Хорошёво-Мнёвники активно развивается, продолжил мэр. Он напомнил, что здесь возвели Северо-Западную хорду с соответствующими мостовыми переходами и две станции метро.

"И сейчас соединяем Мнёвники с районом Филевский Парк, с территорией Хруничева, где строятся сразу два автомобильных мостовых перехода и один пешеходный. И один пешеходный переход будет сделан в другую строну Мнёвников. Таким образом, здесь будет сделано два пешеходных перехода. Один из них – на Крылатское", – пояснил Собянин.

Гендиректор компании-подрядчика АО "Дороги и мосты" Алексей Крапивин сообщил, что строительство моста завершится раньше запланированного срока – уже в конце текущего года. Сегодня все опоры полностью возведены.

Строительство моста стартовало в январе 2020 года. Работы идут без приостановки движения речного транспорта. Сейчас строительная готовность объекта составляет 40%. Новый мост длиной 231 метр с четырьмя полосами движения в обоих направлениях и тротуарами для пешеходов соединит улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166 в Мнёвниковской пойме.

Это позволит улучшить транспортное обслуживание районов Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники. Кроме того, будут обеспечены удобный подъезд наземного транспорта и пешеходные маршруты к станциям метро "Мнёвники" и "Терехово" БКЛ, а также хорошая транспортная доступность строящихся жилых кварталов в Мнёвниковской пойме и будущего Национального космического центра.

Ранее Собянин рассказал, что в 2024 году на северо-востоке будет открыт новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-1, который соединит улицу Хачатуряна с проектируемым проездом № 2236. Также планируется ввести участок от магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до трассы Середнево – Марьино – Десна.