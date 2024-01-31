Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Благодаря пешеходном мосту на столичном вокзале Кутузовская пассажиры смогут в ускоренном режиме совершать пересадку с четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) на метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"На Кутузовской в условиях плотной городской застройки создается новый пешеходный мост. Пересадка на диаметр из метро станет быстрее, станция D4 для жителей района Дорогомилово станет еще доступнее", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Вход на новый мост расположится около пешеходного тоннеля. Переход разместится над путями Московского центрального кольца (МЦК) и Третьим транспортным кольцом (ТТК). Время в пути сократится до одной минуты.

В ведомстве подчеркнули, что из-за строительства движение поездов МЦК не останавливается. Для обеспечения бесперебойных работ делается все необходимое.

Ранее стало известно, что новый пешеходный мост, расположенный между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, будет открыт в 2024 году. Объект будет частью прогулочного маршрута от Воробьевых гор до ГЭС-2. Мост сделает ближе и доступнее знаковые объекты Москвы.



Пешеходный мост на вокзале Кутузовская обеспечит быструю пересадку с МЦД на метро