Новая дорога появится в районе Нагатинский Затон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дорога, которая свяжет территорию нового жилого комплекса с Судостроительной улицей, появится в столичном районе Нагатинский Затон. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее данным, протяженность нового участка – 300 метров. Проект также предусматривает обустройство наземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, тротуаров, установку светофоров.

Отмечается, что в будущем в районе планируется продлить Корабельную улицу, построив здесь причал, а также продолжить пешеходный маршрут от церкви Иконы Божией Матери "Скоропослушница" до набережной.

Прокладка новых улиц является частью проекта строительства жилого комплекса "Ривер Парк Коломенское" на участке бывшей промзоны в районе, уточнили на портале мэра и правительства Москвы.

Княжевская напомнила, что на территориях бывших промзон появляются многофункциональные кварталы. Проекты совмещают жилье, технопарки с современным производством, офисные здания, транспортную и социальную инфраструктуру.

"Территории бывших промзон активно включаются в городскую среду", – отметила она.

Ранее Сергей Собянин заявил, что новый пешеходный мост, расположенный между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, будет открыт в 2024 году.

По словам мэра, объект будет частью прогулочного маршрута от Воробьевых гор до ГЭС-2. Мост сделает ближе и доступнее знаковые объекты Москвы.

До этого Собянин рассказал, что в столице к финалу подошло строительство нового дублера Боровского шоссе. Дорога соединила Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино.

Новый проезд обустроят в Кунцеве возле станции метро "Молодежная"