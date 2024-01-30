Строительство дублера Егорьевского шоссе начнется в 3-м квартале 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство дублера Егорьевского шоссе начнется в третьем квартале 2024 года. Об этом заявила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Предполагается, что объект протяженностью в 36 километров будет построен при помощи заключенного концессионного соглашения. Дублер планируют достроить за 2 года, уточнил глава региона Андрей Воробьев. Автодорога пройдет от МКАД через Люберцы и Раменское.

Также в рамках другого соглашения власти планируют построить дублер Щелковского шоссе. Это позволит улучшить транспортную доступность Балашихи, Щелкова, Фрязина и других округов на востоке Подмосковья.

Соглашение на постройку дублера Егорьевского шоссе было заключено в 2021 году с фирмой "МЕТК". Тогда планировалось, что новая магистраль станет платной, а за каждый километр водителям придется платить по 12 рублей.

Срок сооружения тогда был обозначен к 2026 году, а общая стоимость проекта оценивалась в 60 миллиардов рублей. Изначально дублер рассчитывали построить за 32,3 миллиарда рублей. Однако подорожание стройматериалов, инфляция и необходимость переноса коммуникаций и сетей РЖД увеличили стоимость проекта почти вдвое.



Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что только на территории Москвы в течение 2024 года планируют построить около 100 километров дорог и более 30 транспортных сооружений.

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