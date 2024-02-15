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15 февраля, 08:30

Транспорт

Несколько пешеходных переходов и светофоров новой модели появятся в столице

Несколько пешеходных переходов и светофоров новой модели появятся в столице

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В Дептрансе рекомендовали москвичам пользоваться городским транспортом 15 февраля

Новости Московского транспорта

Несколько новых пешеходных переходов и светофоров новой модели появятся на столичных улицах в этом году. Кроме того, на некоторых участках дорог ограничивают допустимую скорость езды.

Еще в несколько районах Москвы появились сотни новых парковочных мест в начале этого года. Как рассказали в Дептрансе, для удобства москвичей пешеходных переходов и дополнительных полос в городе станет больше.

Всего до конца 2024-го Москву ждет свыше 1 000 изменений в дорожной инфраструктуре. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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