14 февраля, 12:40Транспорт
Движение по Большому Дровяному переулку в центре Москвы восстановили
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве восстановили движение транспорта по Большому Дровяному переулку. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Ранее движение на участке было ограничено из-за пожара, который произошел в двухэтажном административном здании в том же переулке. Площадь возгорания составляла 40 квадратных метров. Огонь охватил помещение с продуктами и упаковкой товара.
К настоящему времени пожар полностью ликвидирован. В результате произошедшего никто не пострадал.
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