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14 февраля, 12:40

Транспорт

Движение по Большому Дровяному переулку в центре Москвы восстановили

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве восстановили движение транспорта по Большому Дровяному переулку. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее движение на участке было ограничено из-за пожара, который произошел в двухэтажном административном здании в том же переулке. Площадь возгорания составляла 40 квадратных метров. Огонь охватил помещение с продуктами и упаковкой товара.

К настоящему времени пожар полностью ликвидирован. В результате произошедшего никто не пострадал.

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