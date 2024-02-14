Движение по Большому Дровяному переулку в центре Москвы восстановили

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве восстановили движение транспорта по Большому Дровяному переулку. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее движение на участке было ограничено из-за пожара, который произошел в двухэтажном административном здании в том же переулке. Площадь возгорания составляла 40 квадратных метров. Огонь охватил помещение с продуктами и упаковкой товара.

К настоящему времени пожар полностью ликвидирован. В результате произошедшего никто не пострадал.

