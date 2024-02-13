Кот Кузя спас ребенка от пожара в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Кот Кузя спас 10-летнего ребенка от пожара в Москве. Инцидент произошел в Северном Измайлове, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Как отметило ведомство, мальчик делал уроки, когда питомец стал его хватать и царапать. Кот привел ребенка в другую комнату, где загорелась люстра.

"Юнец позвонил в пожарную охрану, потом маме. Он последовал ее наставлениям: взял кота, вышел, закрыл дверь и стал оповещать соседей", – говорится в сообщении.

Жильцы дома обесточили подъезд. На месте ЧП работали 7 специалистов и 2 единицы техники МЧС. В результате случившегося пострадавших нет.

Ранее московские пожарные спасли кота при ликвидации пожара в доме 40 на Нахимовском проспекте. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

До этого сообщалось, что пожарные спали ежа в ходе тушения возгорания в одном из гаражных кооперативов Коломенского городского округа. Как отметил начальник караула Александр Потапов, в процессе ликвидации огня сотрудники пожарной части заметили движение со стороны задней стены горящего гаража. Остудив стену, спасатели обнаружили под ней лесного ежа, который запутался в мусоре.

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