Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

10 мая, 23:37

Спасатели вытащили собаку из Москвы-реки на северо-западе столицы

городживотные

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Спасатели вытащили собаку из Москвы-реки в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"10 мая на поисково-спасательную станцию "Фили" поступила информация​ о собаке в воде. По тревоге к месту происшествия была направлена дежурная смена", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели прибыли к причалу "Верхние Мнёвники", где обнаружили обессиленную собаку в воде примерно в 5 метрах от берега​. Хозяйка собаки находилась на берегу и не могла помочь своему питомцу из-за слишком большой высоты берега.

"Спасатели <...> подняли обессилевшего пса на борт катера, доставили на берег и передали благодарной хозяйке", – добавили в департаменте.

Ранее в городе Россоши Воронежской области пенсионерка спасла собаку породы хаски, которая провалилась под лед в реку. Пожилая женщина, не задумываясь, бросилась в ледяную воду и помогла собаке выбраться на берег.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать