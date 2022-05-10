Спасатели вытащили собаку из Москвы-реки на северо-западе столицы

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Спасатели вытащили собаку из Москвы-реки в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"10 мая на поисково-спасательную станцию "Фили" поступила информация​ о собаке в воде. По тревоге к месту происшествия была направлена дежурная смена", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели прибыли к причалу "Верхние Мнёвники", где обнаружили обессиленную собаку в воде примерно в 5 метрах от берега​. Хозяйка собаки находилась на берегу и не могла помочь своему питомцу из-за слишком большой высоты берега.

"Спасатели <...> подняли обессилевшего пса на борт катера, доставили на берег и передали благодарной хозяйке", – добавили в департаменте.

Ранее в городе Россоши Воронежской области пенсионерка спасла собаку породы хаски, которая провалилась под лед в реку. Пожилая женщина, не задумываясь, бросилась в ледяную воду и помогла собаке выбраться на берег.