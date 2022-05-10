Спасатели вытащили собаку из Москвы-реки на северо-западе столицы

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ
Спасатели вытащили собаку из Москвы-реки в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"10 мая на поисково-спасательную станцию "Фили" поступила информация о собаке в воде. По тревоге к месту происшествия была направлена дежурная смена", – говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели прибыли к причалу "Верхние Мнёвники", где обнаружили обессиленную собаку в воде примерно в 5 метрах от берега. Хозяйка собаки находилась на берегу и не могла помочь своему питомцу из-за слишком большой высоты берега.
"Спасатели <...> подняли обессилевшего пса на борт катера, доставили на берег и передали благодарной хозяйке", – добавили в департаменте.
Ранее в городе Россоши Воронежской области пенсионерка спасла собаку породы хаски, которая провалилась под лед в реку. Пожилая женщина, не задумываясь, бросилась в ледяную воду и помогла собаке выбраться на берег.
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