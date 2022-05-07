Спасатели вытащили застрявшую под трибунами Гребного канала в Крылатском собаку.

Прохожие вызвали МЧС, операция по спасению животного продолжалась около двух часов, в процессе животное отпаивали водой.

Уточняется, что животное в порядке.

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