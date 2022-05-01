Кинолог рассказал об опасностях, которые подстерегают собак на даче

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Поездка с хозяином на дачу порадует собаку новыми запахами и долгими прогулками, однако следует продумать такой отдых, чтобы обезопасить питомца от рисков, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Даже если вы собираетесь на дачу всего на пару дней, подумайте о безопасности вашей собаки. Это не только обработка от паразитов и вакцинация, это дачный участок без потенциально опасных предметов и различных ядов, это надежный забор, через который питомец не сможет убежать", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Особенно опасными для собак являются яды против грызунов, отметил кинолог. Питомец может случайно съесть или просто попробовать на зуб приманку и отравиться. Кроме того, неприятностями для животного могут окончиться его встречи с насекомыми. В частности, осами и пчелами, добавил Голубев. По его словам, чаще всего питомца кусают за верхнюю губу, нос, область глаза или слизистую оболочку ротовой полости. Последнее может вызвать удушье.

Опасность для собак также представляют клещи, комары, слепни и мошки. Их укусы могут грозить питомцу различными заболеваниями паразитарного характера, подчеркнул кинолог. Он также призвал собаководов внимательно осматривать дачную территорию, в частности, очищать ее от острых предметов.

Находясь на даче, не стоит отпускать собаку за участок на самовыгул, предупредил эксперт. В этом случае питомец подвергается дополнительному риску, кроме того, делать это запрещает закон об ответственном обращении с животными.

Еще одним источником опасности для собаки могут быть растения. По словам специалиста, некоторые из них могут быть безобидными для человека, но оказаться токсичными для животных. Это грозит собаке отравлением. Если питомец съел ядовитое растение в большом количестве, у него может возникнуть слабость, сонливость, рвота, диарея и даже судороги.

"Не позволяйте собаке грызть такие растения, например, как ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, хризантемы, ландыши, дельфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень", – подчеркнул он.

Ранее Голубев рассказал, что из-за своего любопытства собаки даже дома ежедневно сталкиваются с большим количеством предметов, продуктов и растений, об опасности которых хозяин может не знать.

Чтобы предотвратить попадание к собаке опасных предметов, кинолог посоветовал тщательно пересмотреть всю бытовую химию, растения и другие продукты, которые могут навредить питомцу, если он попытается их разгрызть или взять в пасть.

