В Госдуме исключили возможность дефицита кормов для животных

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Дефицита кормов для животных не будет, в Россию открыты поставки 503 позиций кормов с 114 предприятий Европы. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, корма продолжат поставлять из Бельгии, Болгарии, Германии, Великобритании, Испании, Дании, Словении и Нидерландов. Кроме того, началась работа по открытию поставок из Аргентины, Бразилии, Кореи, Сербии и Таиланда.

Бурматов рассказал "Интерфаксу", что Генпрокуратура объявила 16 предупреждений производителям, поставщикам и продавцам из-за искусственного завышения цен.

Ранее сообщалось, что в России импортный корм может подорожать на 20–25%. Гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова заявила, что цены зависят от курса валют и логистических цепочек. Прогнозы говорят, что при использовании иностранных ингредиентов подорожание составит 10–15%.

