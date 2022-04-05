Ветеринар объяснил, почему не стоит бояться подорожания кормов

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал Москве 24, что отечественных аналогов кормов, которые отвечают всем требованиям, на рынке немало и в идеале переводить домашних животных на другой рацион нужно в течение трех-четырех дней.
Ранее гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова сообщила, что импортный корм для животных в России может подорожать на 20–25%. Их итоговая стоимость будет зависеть от курса валют и цепочек поставок, отметила она. В готовых кормах уже рассчитаны пропорции необходимых животным веществ, витаминов и минералов, поэтому при финансовых сложностях вместо натурального кормления лучше перейти на более дешевые варианты готового корма, посоветовала Колчанова.
Шеляков отметил, что нет хороших или плохих кормов, есть только подходящий или неподходящий животному рацион. Цена в данном случае ничего не говорит о качестве продукта, а ухода зарубежных брендов владельцам домашних животных в целом опасаться не стоит, подчеркнул врач.
"Раньше на рынке было 90% импортного корма. Сейчас этот процент сокращается. Надо сказать, что отечественных аналогов кормов, которые отвечают всем ветеринарным требованиям, немало. Даже определить, где отечественный производитель, а где импортный, иногда непросто. Ведь многие российские корма имеют англоязычные названия", – объяснил Шеляков.
Если по тем или иным причинам нужно заменить корм, с которым животное хорошо себя чувствовало, лучше всего подобрать аналогичный по составу отечественный вариант, посоветовал врач. "Посмотреть энергетическую ценность, жиры, белки, углеводы, чтобы примерно подходило под предыдущий вариант питания. Вся информация об этом есть на упаковке", – рассказал Шеляков.
При этом специалист рекомендует во время перехода на другой корм пристально следить за состоянием здоровья питомца.
"Но есть отсроченные последствия, которые могут проявиться через две недели. Это, к примеру, аллергические реакции замедленного типа или жидкий стул, шерсть стала тусклой. Если всего этого нет, то все нормально", – обратил внимание Шеляков.
Переводить животное на другой рацион нужно в течение трех-четырех дней. "Обычно прибавляем по четверти: 25% нового корма в первый день, 50% – во второй и так далее", – объяснил схему специалист.
Врач рекомендовал руководствоваться тем же порядком и при переводе своего питомца на натуральный корм. Однако Шеляков предупредил, что заниматься готовкой еды для домашних животных очень хлопотно. "Смешивать покупное питание и натуральное – точно самый неудачный выбор. Если утром кормить животное мясом, а вечером сухим кормом, это плохо для его здоровья", – сказал он.
На сегодняшний день непростая ситуация сложилась со специальными лечебными кормами, подчеркнул Шеляков. Питание, от которого зависит здоровье животного, пока фактически нечем заменить.
Ранее Россельхознадзор анонсировал запрет на поставки некоторых зарубежных кормов для домашних животных. Причина тому – несоответствие маркировки компонентному составу, который указан на упаковке, объяснили в ведомстве.
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