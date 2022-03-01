Специалист рассказала о правильном обращении с новыми питомцами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2021 году москвичи забрали из городских приютов более 700 кошек. Специалист по уходу за кошками из приюта "Зоорассвет" Анна Луканина рассказала, как помочь питомцу адаптироваться к новым условиям и завоевать его доверие. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Луканиной, как правило, кошки привыкают к новому месту и людям в течение двух-трех дней, однако некоторые животные из приютов оказываются нелюдимыми, что может затруднить процесс адаптации. Эксперт пояснила, что главным фактором снижения тревожности у кошек является ощущение доброго отношения со стороны хозяина.

Также, чтобы обеспечить спокойствие при переезде из приюта в новый дом, Луканина советует забрать с собой привычные для животного запахи – потереть тряпочку о лежанку в кошатнике или взять горсть наполнителя из лотка. Кроме того, не следует насильно вытаскивать кошку из переноски – нужно поставить ее на пол, открыть и дать животному время освоиться.

"Когда питомец обнюхает новое помещение, поймет, где расположены миски с водой и едой, то сможет приступить к исследованию территории. Если кошка вышла из переноски и забилась под мебель, не стоит ее пытаться оттуда достать. Когда животное почувствует, что ему ничего не угрожает, выйдет самостоятельно", – заявила Луканина.

По ее словам, в некоторых случаях кошка может прятаться в укрытии в течение нескольких недель. Также эксперт напомнила, что в стрессовых условиях животное может начать метить незнакомые предметы.

"Необходимо запастись терпением, стараться поощрять питомца словами или угощением, чаще называть по кличке, а также обеспечить должный уход", – сказала Луканина.

В настоящее время в 13 городских приютах Москвы под наблюдением специалистов живут почти 15 тысяч собак и свыше 1 100 кошек. Волонтеры проводят собеседования с будущими хозяевами животных, рассказывают об особенностях их характеров. Затем с ними заключают договор об ответственном содержании.

"Найти четвероногого друга можно и с помощью специального онлайн-каталога. Фотографии и описания животных также представлены на страничке столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства в социальной сети "ВКонтакте", – говорится в материале.

Ранее депутаты Московской облдумы представили в Госдуму законопроект о наказании за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Соответствующая статья может появиться в Кодексе об административных правонарушениях. Штрафы могут ввести за превышение предельного количества питомцев, их плохое содержание, небезопасный выгул и отказ хозяев убирать за животными в местах общего пользования.