Россельхознадзор может запретить поставки некоторых кормов для животных

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Россельхознадзор может запретить поставки зарубежных кормов для животных, включая корма для домашних питомцев, говорится в сообщении ведомства.

Причиной возможного запрета в ведомстве назвали несоответствие маркировки компонентному составу, указанному на упаковке.

"Ведомство... предупредило, что в случае очередных выявлений будет вынуждено ввести ограничения на поставки продукции предприятий-нарушителей", – отметили в Россельхознадзоре.

В ведомстве уточнили, что в кормах для собак с рыбой из Италии и Сербии были найдены незаявленные производителями в составе курица и пикша.

В корме из Франции для кошек специалисты не выявили заявленной на маркировке индейки, масса которой, как следует из состава, должна быть 13% от общего количества мяса. Кроме того, в корме немецкого производства для сельскохозяйственных животных и птицы было выявлено превышение допустимого уровня радионуклидов.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила ветеринарной службе Италии о зафиксированном несоответствии до введения режима временных ограничений.

Службы Сербии и Франции также были информированы до установки режима усиленного лабораторного контроля, а компетентный орган Германии предупредили о введении усиленного лабораторного контроля на указанную кормовую добавку.

"В очередной раз Россельхознадзор обращает внимание производителей кормов для непродуктивных животных о необходимости указывать полный компонентный состав на маркировке продукции", – отметили в ведомстве.

Ранее Россия ограничила поставки фруктов и овощей из Египта, Ирана и Турции. Данные ограничения ввели из-за пестицидов, которые нашли в апельсинах, винограде, мандаринах, гранатах, лимонах и перце.

Однако сообщалось, что речи о полном запрете овощей и фруктов из этих стран не идет. Ограничение касается лишь некоторых зарубежных предприятий.

