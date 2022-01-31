Россельхознадзор может запретить поставки некоторых кормов для животных

Фото: depositphotos/Wirestock
Россельхознадзор может запретить поставки зарубежных кормов для животных, включая корма для домашних питомцев, говорится в сообщении ведомства.
Причиной возможного запрета в ведомстве назвали несоответствие маркировки компонентному составу, указанному на упаковке.
"Ведомство... предупредило, что в случае очередных выявлений будет вынуждено ввести ограничения на поставки продукции предприятий-нарушителей", – отметили в Россельхознадзоре.
В ведомстве уточнили, что в кормах для собак с рыбой из Италии и Сербии были найдены незаявленные производителями в составе курица и пикша.
В корме из Франции для кошек специалисты не выявили заявленной на маркировке индейки, масса которой, как следует из состава, должна быть 13% от общего количества мяса. Кроме того, в корме немецкого производства для сельскохозяйственных животных и птицы было выявлено превышение допустимого уровня радионуклидов.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила ветеринарной службе Италии о зафиксированном несоответствии до введения режима временных ограничений.
Службы Сербии и Франции также были информированы до установки режима усиленного лабораторного контроля, а компетентный орган Германии предупредили о введении усиленного лабораторного контроля на указанную кормовую добавку.
"В очередной раз Россельхознадзор обращает внимание производителей кормов для непродуктивных животных о необходимости указывать полный компонентный состав на маркировке продукции", – отметили в ведомстве.
Ранее Россия ограничила поставки фруктов и овощей из Египта, Ирана и Турции. Данные ограничения ввели из-за пестицидов, которые нашли в апельсинах, винограде, мандаринах, гранатах, лимонах и перце.
Однако сообщалось, что речи о полном запрете овощей и фруктов из этих стран не идет. Ограничение касается лишь некоторых зарубежных предприятий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: