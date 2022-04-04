Импортный корм для домашних животных может подорожать на 25%

Фото: depositphotos/chendongshan

Импортный корм для домашних животных может подорожать на 20–25%. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова рассказала, что стоимость иностранных кормов зависит от курса валют и логистических цепочек. Согласно прогнозам, если для производства будут использовать иностранные ингредиенты, то подорожание составит 10–15%.

"Импортеры надеются, что подорожание будет не больше 20–25%. А цены на корм российского производства не должны сильно вырасти", – отметила она.

Специалист добавила, что в настоящее время многие из тех, кто покупал премиум-корма, стали брать корм эконом-класса.

"В готовых кормах рассчитаны пропорции полезных веществ, витаминов и минералов, необходимых животным. Хозяин не может сам сделать такой корм. Поэтому, если есть финансовые сложности, лучше перейти на более дешевое питание", – подчеркнула Колчанова.

Ранее Колчанова рассказала, что в России нет причин для дефицита корма. По ее словам, на рынок планируют прийти новые поставщики из Турции, Бразилии, Индии, Кореи.

