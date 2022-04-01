В столичном комитете ветеринарии назвали самые необычные клички питомцев

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова
В столичном комитете ветеринарии рассказали Москве 24 о необычных кличках, которые москвичи выбрали для своих любимцев.
На первичных осмотрах у терапевтов столичных госветклиник побывали кавалер-кинг-чарльз-спаниель Бакарди, коты-метисы Василий Иванович и Катарсис, брабансон Шато Марго. Также недавно в одной из госветклиник проходил лечение Илон Маск, а в другой – Ума Турман – французский бульдог и вест-хайленд-уайт-терьер соответственно.
Кроме того, многие москвичи называют своих питомцев именами популярных персонажей книг и различных произведений поп-культуры. Например, Дон Корлеоне, Зорро, Йода, Гермиона, Шерлок и Айвенго. Чаще всего среди "литературных" кличек хозяева выбирают героев из Шекспира. Так, в ветеринарных клиниках побывали кошки Офелия и Дездемона и пудель Гертруда.
Бывают у животных и достаточно сложные клички. В числе таких – Волшебная ночь Джейн, Заветное желание Янош Монтеррей или Русский Амулет Прометей.
Однажды на взвешивание приходил директор Спрингфилдской АЭС Монтгомери Бернс (персонаж "Симпсонов") в обличии чихуахуа. В числе пациентов столичных ветклиник побывал и Бонд, пес Джеймс Бонд. Есть имена попроще, но при этом не менее интересные: у одних дома живет кот Пупок, у других – Трюфель, а третьим довелась честь делить жилище с Магнатом Бароном Вильсоном, йоркширским терьером.
Ранее в Москве заработал круглосуточный call-центр столичного комитета ветеринарии. К нему подключены все городские ветеринарные учреждения. Позвонив по телефону +7 (495) 612-04-25, москвичи могут задать вопросы по заботе о питомце, записаться на прием к специалисту или оформить вызов ветеринарного врача на дом.
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