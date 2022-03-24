Сезонная вакцинация животных стартовала в приютах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сезонная вакцинация собак и кошек стартовала в московских приютах. Она проводится каждый год, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

"Это необходимо, чтобы у животных выработался иммунитет к широкому спектру заболеваний, которые могут угрожать их здоровью. Подопечных приютов прививают специализированным комплексным препаратом, который защищает их от чумы плотоядных, бешенства, различных вирусов и инфекций", – отметил руководитель департамента Вячеслав Торсунов.

В Москве работает 13 приютов, в которых живут более 16 тысяч кошек и собак. Посетить их может любой желающий без записи, но при предъявлении паспорта. Графики работы можно узнать на сайтах приютов. Найти себе четвероногого друга можно и в специальном онлайн-каталоге.

"Фотографии и истории животных опубликованы также на странице департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы в социальной сети "ВКонтакте", – добавляется в сообщении.

Ранее в Москве заработал круглосуточный call-центр столичного комитета ветеринарии. Жители могут обратиться с вопросами по заботе о питомце, записи на прием к специалисту или оформлении вызова ветеринарного врача на дом.

