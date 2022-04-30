В ФТС сообщили о попытке незаконного вывоза из РФ четырех бурых медвежат

Фото: customs.gov.ru

Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз из РФ в Узбекистан четырех бурых медвежат, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

"Двухмесячные медвежата Зита, Гита, Чук и Гек - так их зовут по документам – были обнаружены в клетках в салоне транспортного средства, остановленного сотрудниками службы по Оренбургской области Самарской таможни в районе села Сагарчин", – говорится в сообщении.

У водителя не было разрешения Росприроднадзора на вывоз с территории РФ данных животных. Уточняется, что бурый медведь внесен в список видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Согласно документам, звери были подарены сызранским предпринимателем гражданину Узбекистана, а, по словам водителя, их везли из сызранского зоопарка в узбекистанский цирк.

В настоящее время представители таможни проводят оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что бурый медведь, лев и коршун, незаконно содержавшиеся на участке, были изъяты у жителя Кубани. Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием запретить жителю подобное содержание диких животных.

