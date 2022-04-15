Медведя, льва и коршуна изъяли у жителя Кубани

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Бурый медведь, лев и коршун, незаконно содержавшиеся на участке, были изъяты у жителя Кубани. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

"Установлено, что местный житель на земельном участке в станице Отрадной, не имея разрешения на содержание диких животных в искусственно созданной среде обитания, приобрел бурого медведя, льва и коршуна и разместил их в самовольно возведенных, кустарно изготовленных металлических вольерах", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на данный момент звери изъяты и переданы на хранение в зоопарк. В настоящее время их безопасности ничего не угрожает.

Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием запретить жителю подобное содержание диких животных.

Ранее в Мособлдуме предложили увеличить штрафы за содержание дома диких животных. Отмечалось, что из-за отсутствия закона об обязательном чипировании животных не исключена вероятность, что человек может годами содержать дома животное, занесенное в перечень, но госорганы об этом не узнают.