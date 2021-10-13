Суд запретил россиянам держать дома лисиц

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Верховный суд России не стал исключать лисиц из списка животных, запрещенных к содержанию дома, отклонив соответствующий иск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что с иском в суд обратился мужчина, который хотел приобрести одомашненную новосибирскую лисицу. Он аргументировал это тем, что животные, выведенные Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, не приспособлены к диким условиям и в силу генетических особенностей не представляют опасности для людей. По его словам, возвращение таких лис в дикую природу, где они могут погибнуть от других животных или из-за неспособности добыть пищу, может быть расценено как жестокое обращение с животными.

Он также коснулся вопроса конфискации лис, купленных после января 2020 года, отметив, что это может ввести их в состояние эмоциональной нестабильности и психических страданий.

Однако суд отклонил иск мужчины. Там отметили, что список запрещенных к содержанию животных был составлен при участии специалистов, в частности РАН и Московского зоопарка. Кроме того, истец просил изменить нормативный акт, что не относится к компетенции суда.

Ранее предприниматель попытался незаконно вывезти из России 5 лемуров и 14 обезьян. Он заключил с китайской компанией контракт по поставке экзотических животных, предварительно предоставив в Росприроднадзор необходимые документы. Однако онит оказались поддельными.

Лемуров нашли на частной передержке в Краснодарском крае, животных забрали и передали специалистам. Обезьян еще ищут. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

