Предприниматель пытался незаконно вывезти лемуров и обезьян из России

5 лемуров и 14 обезьян пытался вывезти из России предприниматель. Об этом сообщили сотрудники таможни.

Он заключил с китайской компанией контракт по поставке экзотических животных. В Росприроднадзор бизнесмен предоставил документы о покупке в зоопарках, получил нужные сертификаты, но во время проверки выяснилось, что документы поддельные.

Лемуров нашли на частной передержке в Краснодарском крае, животных забрали и передали специалистам. Обезьян еще ищут. Уголовное дело завели по двум статьям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.