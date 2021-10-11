Очевидец рассказал подробности ДТП с участием автомобиля, в котором ехала Собчак

16:57
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Артем Аракелов, ставший очевидцем ДТП в Сочи с автомобилем, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, рассказал подробности произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, скорая помощь приехала не ранее чем через 25 минут после аварии, а телеведущую он не видел.
"Побежали туда, водитель лежал на земле, а вторая девушка – пульс тронул, а его нет, увидели сзади в машине еще одну женщину... Там девушка не двигалась, просто кое-как носом дышала, зажата челюсть, гематома, порвана губа была, потом минут 30 держал ее голову, пытался разжать ее челюсть до тех пор, пока скорая не приедет", – рассказал Аракелов.
По словам очевидца, он ехал в автобусе, а сразу после столкновения выбежал из него и направился с другом к автомобилю Volkswagen.
9 октября Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo и по касательной – с автобусом. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen, приехавшая из Московской области, скончалась на месте.
Позднее СМИ сообщили о гибели второй пострадавшей. При этом Собчак эту информацию опровергла.
Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
Также Собчак заверила, что всем пострадавшим окажут помощь. Телеведущая подчеркнула, что у ее команды есть такая возможность.
Автомобиль с Ксенией Собчак попал в смертельное ДТП в Сочи
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