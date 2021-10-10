Собчак рассказала о полученных травмах в результате аварии в Сочи

15:42
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о полученных травмах в аварии, произошедшей по дороге в Красную Поляну. Пост об этом она опубликовала в своем телеграм-канале.
"Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными", – написала телеведущая.
Собчак добавила, что после ДТП она никуда не поехала и оставалась в машине, которая ей не принадлежит.
"Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", – добавила она.
В свою очередь, прокуратура Краснодарского края поставила на контроль расследование аварии с участием двух легковушек и автобуса.
"Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"), возбужденного по факту ДТП, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской автодороге Адлер – Альпика Сервис", – говорится в сообщении.
Вечером 9 октября Mercedes, в котором находилась Собчак, столкнулся в лобовую с Volkswagen Polo и по касательной с автобусом. В результате аварии скончалась 35-летняя пассажирка Volkswagen, приехавшая из Подмосковья. Еще двоих пострадавших госпитализировали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: