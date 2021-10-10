Собчак рассказала о полученных травмах в результате аварии в Сочи

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о полученных травмах в аварии, произошедшей по дороге в Красную Поляну. Пост об этом она опубликовала в своем телеграм-канале.

"Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными", – написала телеведущая.

Собчак добавила, что после ДТП она никуда не поехала и оставалась в машине, которая ей не принадлежит.

"Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", – добавила она.

В свою очередь, прокуратура Краснодарского края поставила на контроль расследование аварии с участием двух легковушек и автобуса.

"Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"), возбужденного по факту ДТП, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской автодороге Адлер – Альпика Сервис", – говорится в сообщении.

Вечером 9 октября Mercedes, в котором находилась Собчак, столкнулся в лобовую с Volkswagen Polo и по касательной с автобусом. В результате аварии скончалась 35-летняя пассажирка Volkswagen, приехавшая из Подмосковья. Еще двоих пострадавших госпитализировали.

