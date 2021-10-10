Автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП по дороге в Красную Поляну – СМИ

13:51
По информации СМИ, дорожно-транспортное происшествия случилось вечером в субботу, 9 октября. Отмечается, что Mercedes, в котором находилась Собчак, столкнулся в лобовую с Volkswagen Polo. В результате аварии скончалась 35-летняя пассажирка Volkswagen, приехавшая в курортный город из Подмосковья, передает РЕН ТВ. Ее подруга и водитель иномарки были госпитализированы.
По словам очевидцев, телеведущая не получила травм и уехала в аэропорт, пересев в такси.
Официальных комментариев от правоохранительных органов и самой Ксении Собчак пока не поступало.
Ранее сообщалось о ДТП с участием Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль. – Прим. ред.), которое произошло 1 апреля. На Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi.
В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшая является консультантом Госдумы Марией Артемовой.
Согласно данным столичной прокуратуры, Эдвард Билл совершил в общей сложности более 560 нарушений. Он осужден на 2 года.
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