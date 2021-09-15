Добровинский высказался о решении кассационного суда по Ефремову

13:46
Фото: пресс-служба Мосгорсуда/Агентство "Москва"
Адвокат Александр Добровинский прокомментировал Москве 24 решение суда не смягчать актеру Михаилу Ефремову приговор.
Ранее Второй кассационный суд в Москве оставил без изменения приговор артисту. Ефремов был осужден на 7,5 года за смертельное ДТП в центре столицы. В ходе заседания во Втором кассационном суде прокурор заявил, что актер больше не может приносить пользу обществу.
"Сегодня мы присутствовали на плохо срежиссированной игре с правосудием. Но если я это понял, то суд и тем более", – сказал Добровинский.
"Я убежден, что Михаилу Олеговичу не везло с адвокатами. Единственным, кто пытался договориться мирным путем и кто вообще обратился к потерпевшим и ко мне, – это был адвокат Алешкин, которого тут же адвокаты Ефремова устранили, еще и написали на него донос", – подчеркнул Добровинский.
В свою очередь, бывший защитник актера Эльман Пашаев заявил Москве 24, что шансов на смягчение приговора во Втором кассационном суде у Ефремова практически не было.
"Я заранее говорил, что с такой кассационной жалобой у них ничего не получится. Кассационную жалобу составили не адвокаты, а "птушники", – считает Пашаев.
"У Хархорина (нынешнего адвоката Михаила Ефремова. – Прим. ред.) есть конкретная задача: он пришел не защищать Ефремова, а добить его и на всю страну показать, что актер виноват", – заключил Пашаев.
Кассационную жалобу на приговор артисту суд рассмотрел 15 сентября. Ефремов принимал участие в заседании по видеосвязи. Актер сообщил, что у него обострилась астма в колонии.
Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года признал Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре столицы. 8 июня того же года он на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров в последствии от полученных травм скончался в больнице.
По итогу судебных разбирательств актера приговорили к 7,5 года заключения. В настоящий момент Ефремов отбывает в Белгородской области наказание в исправительной колонии.
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