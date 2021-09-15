Добровинский высказался о решении кассационного суда по Ефремову

Фото: пресс-служба Мосгорсуда/Агентство "Москва"

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал Москве 24 решение суда не смягчать актеру Михаилу Ефремову приговор.

Ранее Второй кассационный суд в Москве оставил без изменения приговор артисту. Ефремов был осужден на 7,5 года за смертельное ДТП в центре столицы. В ходе заседания во Втором кассационном суде прокурор заявил, что актер больше не может приносить пользу обществу.

"Сегодня мы присутствовали на плохо срежиссированной игре с правосудием. Но если я это понял, то суд и тем более", – сказал Добровинский.





Александр Добровинский адвокат Попытка выдавить слезу рассказами о плохом здоровье, о том, что господин Ефремов каждый день молится за Сергея Захарова, признание того, что я пытался образумить Михаила Ефремова во время процесса (говорил, что нельзя поливать грязью потерпевших), но Пашаев не давал ему услышать моих слов. Вся эта игра в три наперстка была раскрыта, и поэтому суд оставил решение о сроке в том же виде.

"Я убежден, что Михаилу Олеговичу не везло с адвокатами. Единственным, кто пытался договориться мирным путем и кто вообще обратился к потерпевшим и ко мне, – это был адвокат Алешкин, которого тут же адвокаты Ефремова устранили, еще и написали на него донос", – подчеркнул Добровинский.

В свою очередь, бывший защитник актера Эльман Пашаев заявил Москве 24, что шансов на смягчение приговора во Втором кассационном суде у Ефремова практически не было.

"Я заранее говорил, что с такой кассационной жалобой у них ничего не получится. Кассационную жалобу составили не адвокаты, а "птушники", – считает Пашаев.





Эльман Пашаев бывший адвокат Михаила Ефремова Они в жалобе ссылаются на то, что во время ДТП Захаров был непристегнутым. Но если бы изучали материалы дела, то поняли бы, что в суде еще первой инстанции как раз я, прокурор и судья – мы исследовали, что он был пристегнутым. Эксперты также точно ответили на все вопросы – и автотехники, и судмедэксперты. И все они установили, что Захаров был пристегнут. А защита Ефремова говорит: "Не исследовано, не установлено!"

"У Хархорина (нынешнего адвоката Михаила Ефремова. – Прим. ред.) есть конкретная задача: он пришел не защищать Ефремова, а добить его и на всю страну показать, что актер виноват", – заключил Пашаев.

Кассационную жалобу на приговор артисту суд рассмотрел 15 сентября. Ефремов принимал участие в заседании по видеосвязи. Актер сообщил, что у него обострилась астма в колонии.

Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года признал Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре столицы. 8 июня того же года он на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров в последствии от полученных травм скончался в больнице.

По итогу судебных разбирательств актера приговорили к 7,5 года заключения. В настоящий момент Ефремов отбывает в Белгородской области наказание в исправительной колонии.