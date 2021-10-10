Скончалась вторая пострадавшая в аварии с участием автомобиля Собчак в Сочи

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В больнице скончалась вторая пострадавшая в результате столкновения автомобилей, в одном из которых находилась телеведущая Ксения Собчак. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Вечером 9 октября Mercedes, в котором находилась Собчак, столкнулся в лобовую с Volkswagen Polo и по касательной с автобусом по дороге в Красную Поляну. В результате аварии на месте скончалась 35-летняя пассажирка Volkswagen, приехавшая из Подмосковья.

Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

