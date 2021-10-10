Водитель автомобиля, в котором ехала Собчак, признал вину в ДТП

Фото: телеграм-канал "112"

В Сочи водитель автомобиля, который перевозил телеведущую Ксению Собчак, признал вину в ДТП. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen. Последний по инерции продолжил движение и задел микроавтобус с пассажирами.

В результате 35-летняя пассажирка второго автомобиля скончалась на месте. Ее подругу и водителя госпитализировали. После стало известно о гибели второй пострадавшей.

Ксения Собчак рассказала, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. Телеведущая также отметила, что после ДТП осталась в машине, а не покинула место происшествия.

