Состояние пострадавшей в ДТП с участием Собчак улучшилось – СМИ

11:11
Фото: телеграм-канал SHOT
Состояние пассажирки автомобиля Volkswagen, пострадавшей в ДТП в Сочи с участием машины, в которой ехала телеведущая Ксения Собчак, улучшилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Пациентка жива, (состояние. – Прим. ред.) с незначительным улучшением. Планируется санитарная авиация спецбортом в ФГБУ "Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко", – говорится в сообщении.
Вечером 9 октября Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo и по касательной с автобусом. ДТП произошло по дороге в Красную Поляну. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen, приехавшая из Подмосковья, скончалась на месте.
Позднее СМИ сообщили о гибели второй пострадавшей. При этом Собчак эту информацию опровергла.
Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
Также Собчак заверила, что всем пострадавшим в аварии будет оказана помощь. Телеведущая подчеркнула, что у ее команды есть такая возможность.
Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Собчак заявила, что не получала сообщений о помощи от подруги погибшей в ДТП под Сочи
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