Собчак опровергла информацию о гибели второй пострадавшей в аварии в Сочи

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Фото: телеграм-канал “Москва 24”
Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию о гибели второй пострадавшей в ДТП в Сочи. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Ранее СМИ сообщили, что вторая пострадавшая в результате столкновения автомобилей, в одном из которых находилась Ксения Собчак, скончалась в больнице.
Собчак заверила, что женщина жива, она находится в тяжелом состоянии. В частности, пострадавшая получила травмы головы, легких и бедра. Кроме того, ей удалили селезенку.
"Сообщения про то, что она вторая погибшая – ложь. Муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей", – заявила Собчак.
Телеведущая заявила, что ведет поиск родственников погибшей в ДТП женщины.
"Мы ищем родных Екатерины и ее дочери, и мы их найдем", – заверила Собчак.
Она добавила, что всем пострадавшим в ДТП будет оказана помощь. Телеведущая подчеркнула, что у ее команды есть такая возможность.
"Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы – так уж случилось, остались живы", – подытожила Собчак.
Вечером 9 октября Mercedes, в котором находилась Собчак, столкнулся в лобовую с Volkswagen Polo и по касательной с автобусом по дороге в Красную Поляну. В результате аварии на месте скончалась 35-летняя пассажирка Volkswagen, приехавшая из Подмосковья.
В свою очередь, Собчак рассказала, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. Телеведущая также отметила, что после ДТП не покинула место происшествия.
Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Собчак заявила, что не получала сообщений о помощи от подруги погибшей в ДТП под Сочи
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