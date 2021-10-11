Юрист оценил вероятность привлечения Собчак к ответственности после ДТП в Сочи

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Ксения Собчак после аварии в Сочи может предстать в суде только в качестве свидетеля, рассказал в эфире телеканала Москва 24 адвокат Геннадий Нефедовский.

"Если гражданин передвигается в качестве пассажира в автомобиле такси либо в другом автомобиле и происходит ДТП, он имеет право покинуть место аварии и следовать дальше, так как лично он не является участником ДТП", – объяснил юрист.

Вечером 9 октября Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo и по касательной – с автобусом. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen, приехавшая из Подмосковья, скончалась на месте.

Позднее СМИ сообщили о гибели второй пострадавшей. При этом Собчак эту информацию опровергла.

Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Также Собчак заверила, что всем пострадавшим окажут помощь. Телеведущая подчеркнула, что у ее команды есть такая возможность.

Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

