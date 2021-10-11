Два человека пострадали в аварии с автобусом в Иркутской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием пассажирского автобуса случилась в Иркутской области. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД.

Как передает РИА Новости, ДТП произошло на 94-м километре трассы Р-258 "Байкал". В аварии столкнулись автобус, большегруз Freelander и Honda Stepwgn.

По данным МВД, в результате случившегося пострадали как минимум два человека. Они обратились за медицинской помощью.

На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД. Кроме того, туда выехал прокурор Слюдянского района.

Ранее на площади Киевского вокзала женщина упала на проезжую часть в тот момент, когда к остановке подъезжал автобус. В результате происшествия она скончалась.

Позднее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что погибшая могла оказаться под колесами автобуса в результате толчка со стороны мужчины.

По факту инцидента СК открыл уголовное дело.