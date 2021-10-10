Автобус насмерть сбил женщину на площади Киевского вокзала

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель пассажирского автобуса насмерть сбил женщину на площади Киевского вокзала в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции.

"На западе столицы женщина-пешеход скончалась после наезда пассажирского автобуса. ДТП произошло на площади Киевского вокзала у дома 1", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, женщина упала на проезжую часть. В этот момент автобус подъезжал к остановке.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о столкновении пяти автомобилей на западе Москвы. В результате аварии движение осталось свободно только по одной полосе из трех.

