Трое детей погибли в ДТП в Сергиевом Посаде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смертельная авария с участием двух автомобилей случилась в Подмосковье. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что ДТП случилось в Сергиевом Посаде. В результате случившегося погибли трое детей.

"Еще двое детей и один взрослый пострадали", – уточнил источник.

В данный момент причины аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на троих пешеходов на севере Москвы.

Сотрудники ГИБДД установили, что 21-летний водитель не имеет права управления транспортным средством и никогда не получал водительского удостоверения.