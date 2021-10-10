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Москва 24

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Происшествия

00:35

Трое детей погибли в ДТП в Сергиевом Посаде

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смертельная авария с участием двух автомобилей случилась в Подмосковье. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что ДТП случилось в Сергиевом Посаде. В результате случившегося погибли трое детей.

"Еще двое детей и один взрослый пострадали", – уточнил источник.

В данный момент причины аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на троих пешеходов на севере Москвы.

Сотрудники ГИБДД установили, что 21-летний водитель не имеет права управления транспортным средством и никогда не получал водительского удостоверения.

Водитель без прав сбил трех человек на тротуаре на севере Москвы

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