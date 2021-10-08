Два человека пострадали в результате столкновения двух машин на северо-западе Москвы

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На северо-западе Москвы пострадали два человека в результате аварии с участием двух автомобилей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло возле дома 12 по улице Воротынской. Автомобиль "Нива" врезался в Land Rover, в результате чего два человека, находившиеся в отечественной машине, пострадали", – говорится в сообщении.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на троих пешеходов на севере Москвы, двое из них были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД установили, что 21-летний водитель не имел прав для управления транспортным средством и никогда не получал водительского удостоверения.

