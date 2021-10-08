Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 22-го километра МКАД в районе развязки с Каширским шоссе произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На месте работают оперативные службы города. Для движения свободны три полосы", – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали по возможности искать пути объезда.

Ранее на северо-западе Москвы пострадали два человека в результате аварии с участием двух автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие произошло возле дома 12 по улице Воротынской.

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