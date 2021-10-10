Фото: телеграм-канал “Новости Москвы”
Женщину, которую сбили на площади Киевского вокзала, мог толкнуть под автобус мужчина. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".
"По предварительной версии, причиной гибели стал конфликт, в ходе которого женщину вытолкнул мужчина под заднее колесо едущего электробуса", – говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что женщина упала на проезжую часть в тот момент, когда к остановке подъезжал автобус. В результате происшествия она скончалась.