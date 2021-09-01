В Шереметьево задержали мужчину, пытавшегося ввезти 87 кг контрабандных украшений

15:48
Фото: customs.gov.ru
Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 36-летнего гражданина Индии, пытавшегося ввезти из Дели в Москву 87 килограммов контрабандных украшений и самоцветов. Об этом сообщает таможня аэропорта.
"Подозрения у таможенного инспектора возникли в ходе рентгеноскопии багажа пассажира, которая позволила выявить наличие большого количества однородных предметов. При дальнейшем таможенном досмотре в трех чемоданах были обнаружены почти 9 тысяч изделий из серебра и золота – кольца, бусы, серьги, браслеты, кулоны, цепочки, а также 8,5 килограмма разноцветных камней", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент незадекларированные товары изъяты и направлены на товароведческую экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Ранее в аэропорту Шереметьево таможенники задержали гражданку России, пытавшуюся незаконно вывезти из Нью-Йорка драгоценности и сумку общей стоимостью 6,5 миллиона рублей, незадекларированные товары были изъяты.
В Шереметьево задержали пассажирок с часами на 26 млн рублей
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