В Шереметьево задержали мужчину, пытавшегося ввезти 87 кг контрабандных украшений

Фото: customs.gov.ru

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 36-летнего гражданина Индии, пытавшегося ввезти из Дели в Москву 87 килограммов контрабандных украшений и самоцветов. Об этом сообщает таможня аэропорта.

"Подозрения у таможенного инспектора возникли в ходе рентгеноскопии багажа пассажира, которая позволила выявить наличие большого количества однородных предметов. При дальнейшем таможенном досмотре в трех чемоданах были обнаружены почти 9 тысяч изделий из серебра и золота – кольца, бусы, серьги, браслеты, кулоны, цепочки, а также 8,5 килограмма разноцветных камней", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент незадекларированные товары изъяты и направлены на товароведческую экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в аэропорту Шереметьево таможенники задержали гражданку России, пытавшуюся незаконно вывезти из Нью-Йорка драгоценности и сумку общей стоимостью 6,5 миллиона рублей, незадекларированные товары были изъяты.