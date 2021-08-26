В Шереметьево задержали женщину, пытавшуюся вывезти из США драгоценности на 6,5 млн руб

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В аэропорту Шереметьево таможенники задержали гражданку России, пытавшуюся незаконно вывезти из Нью-Йорка драгоценности и сумку общей стоимостью 6,5 миллиона рублей, незадекларированные товары были изъяты. Об этом сообщает таможня аэропорта.

"В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали россиянку, которая пыталась незаконно ввезти из Нью-Йорка (США) дорогостоящую сумку и ювелирные изделия. Женщина проследовала через "зеленый" коридор и товары не декларировала", – говорится в сообщении.

Сотрудниками таможни в результате досмотра багажа женщины были изъяты сумка Hermes, браслет Cartier и подвеска Garrard. Позже была проведена экспертиза, которая установила, что ювелирные изделия изготовлены из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней.

В ведомстве отметили, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров").

Ранее в аэропорту Внуково таможенники задержали россиянина, пытавшегося незаконно вывезти из Стамбула наручные часы и драгоценности общей стоимостью 36 миллионов рублей.