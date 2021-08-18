В Шереметьево задержали пассажирок с часами на 26 млн рублей

18 августа, 18:30
Россиянки пытались незаконно провезти из Италии элитные наручные часы. Их задержали на таможне в аэропорту Шереметьево.
Две пассажирки прилетели из Милана. На досмотре одна сняла часы с руки, вторая достала из ручной клади. Согласно чекам, общая стоимость двух изделий составила почти 27 миллионов рублей. Однако девушки проследовали через зеленый коридор и товары не декларировали.
Сейчас проводятся экспертизы. После проверок модницам могут грозить уголовные дела за контрабанду и уклонение от уплаты таможенных платежей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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